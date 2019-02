Η Σάκκαρη αποχαιρέτησε… νωρίς το Ακαπούλκο! video

H Μαρία Σάκκαρη έχασε με 7-5, 4-6, 6-0 από τη Μόνικα Πούιγκ στον 1ο γύρο του Abierto Mexicano Τelcel στο Ακαπούλκο και αποκλείστηκε από την συνέχεια του τουρνουά. Η 23χρονη Ελληνίδα έδωσε σκληρή μάχη διάρκειας δυόμιση ωρών αλλά δεν τα κατάφερε.

.@MonicaAce93 outlasts Sakkari, 7-5, 4-6, 6-0!

Advances through to the @AbiertoTelcel second round! pic.twitter.com/Ym3riKqSna

— WTA (@WTA) February 26, 2019