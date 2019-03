Η Σερένα Γουίλιαμς αποσύρθηκε από το Μαϊάμι Οπεν!

Την αποχώρησή της από την συνέχεια του Μαϊάμι οπεν αποφάσισε η Σερένα Ουίλιαμς. Η 37χρονη Αμερικανίδα τενίστρια, κάτοχος 23 τίτλων Gran Slam και πολυνίκης του συγκεκριμένου τουρνουά με 8 τίτλους, ταλαιπωρείται από νέο πρόβλημα τραυματισμού, αυτή την φορά στο αριστερό γόνατο.

Έτσι, η Αμερικανίδα τενίστρια δεν θα αγωνιστεί στον 4ο γύρο του τουρνουά κόντρα στην 18χρονη Κινέζα Κιάνγκ Βανγκ, νο 27 της παγκόσμιας κατάταξης.

Να θυμίσουμε ότι πριν από περίπου δυο εβδομάδες, η Σερένα Γουίλιαμς αποσύρθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της με την Γκαμπρίνε Μουγκουρούθα, στον τρίτο γύρο του Indian Wells.

⚠️ DRAW ALERT ⚠️

Due to a left knee injury, @serenawilliams has withdrawn. No. 18 seed Qiang Wang of China will advance to the fourth round.

We wish Serena a speedy recovery and hope to see her back in Miami next year.#MiamiOpen pic.twitter.com/tiJG5XWc4Y

— Miami Open (@MiamiOpen) March 23, 2019