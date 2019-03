Κατέρρευσε απ’τις κράμπες! Αποχώρησε υποβασταζόμενος και με δάκρυα – video

Ο Νίκολα Κουν σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο, στο 4ο game του τρίτου σετ του αγώνα για το Miami Masters, αδυνατώντας να ξεπεράσει την κούραση και τις κράμπες στα πόδια του!

Ο αντίπαλος του, Μίσα Ζβέρεφ, ο διαιτητής της αναμέτρησης, αλλά και οι γιατροί του γηπέδου έτρεξαν πάνω από τον Κουν, προκειμένου να τον βοηθήσουν. Ο 19χρονος Ισπανός έκανε υπερπροσπάθεια για να σταθεί όρθιος, αλλά έφυγε υποβασταζόμενος, ξεσπώντας σε κλάματα στον ώμο του ιατρού του γηπέδου.

Tennis can be a BRUTAL sport 😥

2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp… Get better soon, Nicola 🙏#MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre

— Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2019