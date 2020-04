Προσπάθησε άραγε κάποιος από αυτούς να έρθει σε επικοινωνία με την Μαρία Σαράποβα και αν ναι, κράτησε τη συζήτηση σε… αθλητικά πλαίσια;

Σε μια προσπάθεια της να έρθει σε επαφή με τους θαυμαστές της σε αυτή την περίοδο του εγκλεισμού, λόγω του κορονοϊού, η Μαρία Σαράποβα είχε μια… ιδέα!

Το video conference που είχε η Σαράποβα με 150 φαν της πριν από μερικές μέρες της έδωσε την… ώθηση να δώσει στη δημοσιότητα ένα τηλεφωνικό νούμερο στο οποίο μπορεί να της στείλει μήνυμα όποιος θέλει! Μάλιστα, η “Μάσα” τόνισε ότι θα απαντήσει κιόλας…

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό η Σαράποβα (πρώην Νο 1 στον παγκόσμια κατάταξη του τένις γυναικών) αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

«Στείλτε μήνυμα! 310-564-7981. Είναι αληθινό. Πείτε μου τι κάνετε, πως περνάτε, κάντε μου ερωτήσεις ή απλώς στείλτε ένα ‘’γεια’’. Εάν έχετε συνταγές είναι ευπρόσδεκτες», ανέφερε η Σαράποβα, ποστάροντας και ένα σχετικό video.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS