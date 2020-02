Ο Νικ Κύργιος αποφάσισε ν’ αποσυρθεί από τον αγώνα του με τον Ούγκο Ουμπέρ στο Mexican Open και αποδοκιμάστηκε έντονα από το κοινό

Δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τα… σκήπτρα του στο Mexican Open. Ο Νικ Κύργιος αποσύρθηκε από τον αγώνα του 1ου γύρου με τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ. λόγω ενοχλήσεων στον καρπό.

Ο Κύργιος πήγε μια και καλή στον πάγκο του μετά το 6-3 στα game του 1ου σετ, κάτι που δεν άρεσε στους Μεξικανούς. Οι οπαδοί που βρέθηκαν στην εξέδρα αποδοκίμασαν τον Ελληνοαυστραλό, θεωρώντας πως αποσύρεται εσκεμμένα.

Ο ίδιος δήλωσε στη συνέχεια πως δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς όμως δεν έδειξε να τον ενδιαφέρει η αντίδραση του κόσμου. “ “I don’t give a f@@@”” απάντησε χαρακτηριστικά.

Unfortunately defending champion @NickKyrgios has had to pull out with a wrist injury, sending Ugo Humbert through to round two.



Get well soon, NK 🙏#AMT2020 pic.twitter.com/HPDIIkBjBK