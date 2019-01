Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός! Με το…ενάμιση πόδι στον τελικό του Κυπέλλου

View this post on Instagram

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 32-24 του ΠΑΟΚ στο Ρέντη, στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας! #osfp #Olympiacos #OlympiacosSFP #handball #HandballMen #GreekCup