Laver Cup: «Λύγισαν» στο τέλος Φέντερερ και Τσιτσιπάς! – videos

«Φωτιά» για τον τίτλο στο Laver Cup μετά την ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά και του Ρότζερ Φέντερερ από τους Ίσνερ και Σοκ στο διπλό, καθώς η Team World πλέον προηγείται της Team Europe.

Το ελληνοελβετικό δίδυμο ξεκίνησε δυνατά το ματς και πήρε το πρώτο σετ με 7-5, με τον Έλληνα τενίστα να πανηγυρίζει έξαλλα στο πλευρό του θρύλου του αθλήματος.

What a start for #TeamEurope!@rogerfederer and @StefTsitsipas take the opening set in Match 9 against Isner and Sock, 7-5.#LaverCup pic.twitter.com/HD5mSm8i3a — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2019

Η συνέχεια όμως δεν ήταν ίδια, αφού οι αντίπαλοί τους πήραν γρήγορα το προβάδισμα στο δεύτερο σετ και «άντεξαν» στην αντεπίθεση στο τέλος, παίρνοντας το σετ με 6-4.

As long as it goes in…@JohnIsner secures the break for #TeamWorld early in the second set to lead #TeamEurope 2-1.#LaverCup pic.twitter.com/E1xxajJ6W7 — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2019

Έτσι το ματς οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όπου η ομάδα της Ευρώπης δεν τα κατάφερε στο τέλος και ηττήθηκε με 10-8 από την αντίστοιχη του Κόσμου, η οποία και την προσπέρασε στο συνολικό σκορ με 8-7, όντας πια μια… ανάσα από την κατάκτηση του τροπαίου.