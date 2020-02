Η Μαρία Σάκκαρη (Νο21 στον κόσμο) έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στη φίλη της Μπελίντα Μπένσιτς (Νο5) και ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης, αφού επικράτησε με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 6-3). Τελευταίο εμπόδιο πριν τον τελικό η Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε… τραγικά το πρώτο σετ, καθώς δέχθηκε μπρέικ μόλις στο πρώτο της σερβίς, στο οποίο και έκανε τρεις φορές (!) διπλό λάθος. Η Ελβετίδα την “έτρεξε” στη συνέχεια για να διασφαλίσει τα δικά της σερβίς και έκανε νέο μπρέικ στο 5ο γκέιμ για να “καθαρίσει” το πρώτο σετ με 6-2.

Η Σάκκαρη δεν βρήκε λύσεις στην αρχή ούτε στο δεύτερο σετ και παρότι πήρε δύσκολα το πρώτο γκέιμ, έχασε τα επόμενα δύο από το Νο5 του κόσμου και Νο1 του ταμπλό στην Αγία Πετρούπολη. Στο 4ο γκέιμ όμως, η Σπαρτιάτισσα έδειξε επιτέλους τα… δόντια της και με το πρώτο δικό της μπρέικ στο ματς ισοφάρισε σε 2-2 και προηγήθηκε με 3-2. Η Μπέντιτς ισοφάρισε με το σετ να ισορροπεί σε… τεντωμένο σκοινί, αλλά την Σάκκαρη να έχει το προβάδισμα με 5-4 μπαίνοντας στο κρίσιμο γκέιμ. Εκεί η η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε άλλο ένα μπρέικ φέρνοντας το ματς στα ίσα και οδηγώντας το σε τρίτο σετ.

Η Ελβετίδα έκανε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, αλλά η Σάκκαρη απάντησε αντιστοίχως και το σκορ έγινε 1-1. Σε εκείνο το σημείο η Μπέντιτς είχε μία άτυχη στιγμή καθώς στραβοπάτησε σε μία προσπάθειά της και αντιμετώπισε προβλήματα σε όλο το υπόλοιπο ματς. Το… τελειωτικό χτύπημα από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήρθε όταν κατάφερε μπρέικ “γράφοντας” το 5-3 και με βρέθηκε να σερβίρει για το ματς, όπου με μετά από δύο χαμένα ματς πόιντ, πήρε το τρίτο και με σκορ 6-3 κατέκτησε το 3ο σετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, το Σάββατο (15/2) στις 12:00, με έπαθλο ένα εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.