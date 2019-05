Με Ναδάλ ο Τσιτσιπάς! «Επανάληψη» της Μαδρίτης στη Ρώμη – video

«Επανάληψη» της Μαδρίτης θα έχουμε στη Ρώμη, αφού Ναδάλ και Τσιτσιπάς θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι στον ημιτελικό του τουρνουά, μετά τη νίκη του Ισπανού επί του Βερντάσκο και την απόσυρση του Ρότζερ Φέντερερ.

«Χτυπάει» top5 o Τσιτσιπάς! «Σπάει τα κοντέρ» στην παγκόσμια κατάταξη

Το No2 του κόσμου δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο σετ (6-4 με μπρέικ στο 10ο γκέιμ) αλλά έκανε «περίπατο» στο δεύτερο (6-0) και προκρίθηκε ξεκούραστα από τα προημιτελικά για να βρεθεί απέναντι στον Έλληνα τενίστα στην αυριανή (18/05) «μονομαχία» με φόντο τον τελικό, όπου μπορεί να περιμένει ξανά ο Νόβακ Τζόκοβιτς, όπως ακριβώς και στο προηγούμενο Μάστερς.

Rolling in Rome 💪@RafaelNadal surges into his 11th @InteBNLdItalia semi-final with a 6-4 6-0 victory over Fernando Verdasco. pic.twitter.com/UpMC8jQHEo

— Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2019