Μέγας είσαι Τσιτσιπά! «Ανέτρεψε» Άντερσον και προκρίθηκε στον τελικό του «Rogers Cup»

Μπορούμε μόνο να τον θαυμάζουμε και να τον καμαρώνουμε για όσα κάνει μέσα στα κορτ. Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε πανάξια πρόκριση στον τελικό του «Rogers Cup», επικρατώντας –με ανατροπή-του Κέβιν Άντερσον, νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη [με το 7-6 (4) 4-6 6-7 (7)], ανήμερα των 20ων γενεθλίων του!

Tsitsipas does it again!

The #NextGenATP 🇬🇷 saves 1 M.P. to defeat Kevin Anderson, his fourth Top 10 opponent this week, 6-7(4), 6-4, 7-6(7) and reach his first #ATPMasters1000 final at the @rogerscup.

Will the 19-year-old win the 🏆 on Sunday? pic.twitter.com/e9t5EwZtBS

