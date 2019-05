Μετά τη Σάκκαρη, έκανε… πάρτι! Το σήκωσε η Πλίσκοβα

Η Καρολίνα Πλίσκοβα πραγματοποίησε σαρωτική πορεία στη Ρώμη και σήκωσε τον 13ο τίτλο της καριέρας της. Η Τσέχα πρωταθλήτρια, μία μέρα μετά τη νίκη της επί της Μαρίας Σάκκαρη στα ημιτελικά, έκανε… πάρτι στον τελικό απέναντι στην Τζοάνα Κόντα, επικρατώντας άνετα με 2-0 σετ (3-6, 4-6)

Η Πλίσκοβα δεν συνάντησε καμία δυσκολία, «καθαρίζοντας» την Κόντα σε λιγότερο από μιάμιση ώρα. Με τη νίκη της αυτή, η Τσέχα τενίστρια θα σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση της κατάταξης τη Δευτέρα και θα πάει ως Νο2 στο Ρολάν Γκαρός, πίσω μόνο από τη Ναόμι Οσάκα.

🏆The moment when you realize that you’re the new #ibi19 #WTA Champion! 🏆@KaPliskova #Pliskova pic.twitter.com/z3AaWp5XCq

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 19, 2019