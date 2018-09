Μία ακόμα… κορυφή για την Κατερίνα Στεφανίδη!

Αυτή είναι ακόμη μία επιτυχία της Κατερίνας Στεφανίδη, η οποία τον προηγούμενο μήνα κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο επι κοντώ του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βερολίνου βελτιώνοντας το ρεκόρ αγώνων με 4.85μ.

Ήταν το πρώτο ελληνικό «1-2» στη διοργάνωση και στο συγκεκριμένο αγώνισμα, αφού δεύτερη κατετάγη η Νικόλ Κυριακοπούλου.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Στεφανίδη κατέκτησε και το «διαμάντι» του Diamond League για 3η συνεχή φορά φέτος στη Ζυρίχη με 4.87μ. Η αθλήτριά μας συγκέντρωσε 861 ψήφους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη βρετανίδα Ντίνα Άσερ Σμιθ με 785.

Thank you to everyone for voting ❤️ https://t.co/C9tybYhHJ3

«Τι τιμή! Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και όλους όσους με στηρίξατε γι’ αυτό το βραβείο», ανέφερε η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία βρίσκεται στην Οστράβα, προκειμένου να συμμετάσχει στο Διηπειρωτικό κύπελλο στίβου. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο αγωνίζεται το βράδυ του Σαββάτου (08.09.2018), ενώ στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και η Βούλα Παπαχρήστου στο τριπλούν.

What a great honor. Thank you @EuroAthletics and all of you that supported me towards this award! https://t.co/HTZBmpO4Bu

