Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη νίκη του στον ημιτελικό του τουρνουά της Μασσαλίας, είχε ερωτηθεί για τον Κώστα Μήτρογλου, με τον νεαρό τενίστα να τονίζει ότι δύσκολα ο επιθετικός της Γαλατασαράι θα τον ήξερε.

Ο «Μητρογκόλ» είδε τις δηλώσεις του Τσιτσιπά και πήρε θέση. Ο διεθνής Έλληνας στράικερ, όχι μόνο ξέρει τον Τσιτσιπά, αλλά φρόντισε, μάλιστα, να του δώσει δημόσια συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τουρνουά της Μασσαλίας.

«Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Open 13. Ταβάνι σου είναι ο ουρανός. Συνέχισε τη σκληρή δουλειά και θα κερδίσεις όλα όσα σου αξίζουν», έγραψε στο twitter ο Μήτρογλου, βάζοντας hashtag #I_Know_Who_You_Are (Ξέρω ποιος είσαι), μέσω του οποίου έδειξε στον Τσιτσιπά ότι παρακολουθεί την πορεία του.

Congratulations @StefTsitsipas for your @Open13 win!

Sky is the limit for you! Keep on working and you'll earn everything you deserve! #I_Know_Who_You_Are 😃💪

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) February 24, 2019