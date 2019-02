Μοίρασε… γέλιο ο Μουρίνιο! Επική τούμπα σε αγώνα χόκεϊ – videos

Ο Μουρίνιο βρέθηκε στον αγώνα της SKA με την Άβανγκαρντ και περπάτησε στο κόκκινο χαλί που του έστρωσαν οι διοργανωτές του αγώνα χόκεϊ, προκειμένου να περπατήσει πάνω στον πάγο και να δώσει την έναρξη του ματς.

Ο Πορτογάλος βρέθηκε στο faceoff στην έναρξη του αγώνα, πετώντας κάτω το πακ και έσπευσε να φύγει, θέλοντας να βοηθήσει με αυτό τον τρόπο στο να συνεχιστεί άμεσα το παιχνίδι.

Ένας όμως από τους δυο παίκτες που βρέθηκαν στο faceoff άπλωσε το χέρι του, προκειμένου να τον αποχαιρετήσει. Ο Μουρίνιο προσπάθησε να σταματήσει, αλλά το χαλί γλίστρησε πάνω στον πάγο κι έτσι μας… χάρισε μια εντυπωσιακή τούμπα.

Οι δύο παίκτες που ήταν στη σέντρα έσπευσαν να τον σηκώσουν, ο Μουρίνιο έδειξε να μην έχει κάτι σοβαρό, σηκώθηκε και κατευθύνθηκε στην έξοδο από τον αγωνιστικό χώρο.

Jose Mourinho was a special guest to do the ceremonial puck drop at an Ice Hockey game in Russia & things didn't go smoothly… 😅🤣 pic.twitter.com/12vh6iqmCt

— Football Daily (@footballdaily) February 4, 2019