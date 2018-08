Νέο ελληνικό μετάλλιο – «Ασημένια» η Μπελιμπασάκη στα 400μ. με εθνικό ρεκόρ

Τεράστια κούρσα στον τελικό των 400μ. του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου για την Μαρία Μπελιμπασάκη! Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Βερολίνο, χάνοντας το χρυσό στο… νήμα!

Ready, set, goooold! Justyna Święty-Ersetic is the new European 400 metres champion! María Belibasáki got the silver medal & @lisannedewitte came third. What a great way to start tonight’s evening session. Stay tuned for more exciting finals to come! #Berlin2018 #DasSportFestival pic.twitter.com/8DR02vuTLq

Η 27χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε πρώτη και με μικρή διαφορά στο τελευταίο 100άρι, την οποία όμως έχασε λίγο πριν το νήμα, πέφτοντας στην προσπάθεια της να τερματίσει πρώτη.

Η Μπελιμπασάκη έχασε το χρυσό μόλις για 4 δέκατα του δευτερολέπτου (έκανε χρόνο 50.45 δεύτερα), με την Τζιστίνα Σβιέτι να ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου με 50.41. Το χάλκινο η Λισανέ ντε Βίτε (Ολλανδία) με 50.77 (εθνικό ρεκόρ).



The dip was timed to perfection!

Justyna Swiety-Ersetic opened the track action with victory in the 400m in a European-leading time of 50.41.

And that gold medal moves Poland back on top of the medal table!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/3Hu0Q6Qzl4

— European Athletics (@EuroAthletics) August 11, 2018