Ντοπέ ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Ασμπέλ Κίπροπ

Σημαντικό “χτύπημα” για τον κλασικό αθλητισμό αφού ο “χρυσός” Ολυμπιονίκης και τρεις συνεχόμενες φορές παγκόσμιος πρωταθλητής των 1.500 μέτρων, Ασμπέλ Κίπριοπ βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία.

Ο Κενυάτης δρομέας βρέθηκε να έχει κάνει χρήση EPO (ερυθροποιητίνη) σε ξαφνικό έλεγχο που έκανε η IAAF εκτός αγώνων.

Αρχικά η εφημερίδα The Standard της Κένυας έγραψε ότι ένας δρομέας υψηλού επιπέδου, που κυριαρχεί σε Παγκόσμια πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, εμπλέκεται σε σκάνδαλο ντόπινγκ. Στη συνέχεια, η Daily Mail αποκάλυψε ότι πρόκειται για τον Κίπροπ, επικαλούμενη υψηλόβαθμες πηγές.

Former Olympic and world 1500m champion Asbel Kiprop tests positive for banned substance in huge blow for athletics and Kenyan distance running https://t.co/sfAf2RnVkP | @Matt_Lawton_DM pic.twitter.com/nlHdnCSyvB

— MailOnline Sport (@MailSport) May 2, 2018