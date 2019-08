ΝΒΑ – Λέικερς: Νέος τραυματισμός σοκ για Κάζινς!

Έναν ακόμη μεγάλο τραυματισμό φαίνεται ότι έχει υποστεί ο ΝτεΜάρκους Κάζινς, με την καριέρα του να πηγαίνει ξανά πίσω, την ώρα που ετοιμαζόταν για νέο ξεκίνημα δίπλα σε Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.

Ο άλλοτε κορυφαίος σέντερ του NBA, μετακινήθηκε φέτος στους Λος Άντζελες Λέικερς και υπήρχαν υψηλές προσδοκίες από αυτόν, όμως κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του προπονήσεων φέρεται να έχει τραυματιστεί ξανά σοβαρά στο γόνατο, μένοντας έξω για αρκετό καιρό. Ακόμη πάντως δεν έχει γίνει επίσημα κάτι γνωστό και αναμένονται οι ιατρικές εξετάσεις του παίκτη.

Lakers center DeMarcus Cousins has suffered a possible knee injury and will undergo further testing today in Los Angeles, league sources tell ESPN. Cousins was working out in Las Vegas on Monday when he had to leave the court, sources said. He signed a one-year deal in July.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 15, 2019