Ο… 13χρονος Τσιτσιπάς μιλάει για τον Φέντερερ και την κορυφή! video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να νικήσει το ίνδαλμα του και να ρίξει “βόμβα” στο Australian Open. Ο Έλληνας τενίστας έγινε είδηση σε όλα τα αθλητικά και μη ΜΜΕ, ενώ στο διαδίκτυο… ξεφυτρώνουν πολλά video που τον εμφανίζουν -σε μικρή ηλικία- να μιλά για τον Ρότζερ Φέντερερ και τα όνειρα του.

Έτσι, μετά από αυτό που τον εμφάνισε -σε ηλικία 10 ετών- να τονίζει πως το είδωλο του στο τένις είναι ο Ρότζερ Φέντερερ, εμφανίστηκε ένα ακόμα. Σε ηλικία 13ων ετών, ο Τσιτσιπάς έκανε μια ανάλογη δήλωση για τον Ελβετό κορυφαίο τενίστα.

Αφού όμως μίλησε για τα…όπλα του στον αγώνα, που είναι το backhand και το volley, ο Τσιτσιπάς κλήθηκε να απαντήσει πώς προβλέπει την εξέλιξή του στο άθλημα στα επόμενα 10 χρόνια. “Δεν ξέρω πού θα έχω φτάσει, αλλά σίγουρα θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να φτάσω στην κορυφή…” ανέφερε ο Έλληνας άσος.

Stefanos Tsitsipas, 13 years old:

“Favorite idol?”

– Roger Federer

“Where do you see yourself in ten years?”

– I don’t know, but I will do my best to be in the top. pic.twitter.com/Ho4xmuBHYl

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 20, 2019