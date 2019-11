Ο Φέντερερ έφτιαξε… την ημέρα ενός μικρού θαυμαστή του! video

“Το να συναντήσω τον Ρότζερ Φέντερερ θα ήταν τέλειο” έγραφε ο μικρός θαυμαστής του “Βασιλιά” σε χαρτόνι που κρατούσε στα χέρια του. Η… ευχή του πιτσιρικά πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Όπως γνωστοποίησε ο πατέρας του 7χρονου -και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από τα social media- ο μικρός θαυμαστής του Φέντερερ σηκώθηκε από τις 04:15 το πρωί για να πάει στο στούντιο του NBC, όπου θα έδινε συνέντευξη ο Ελβετός.

4:15am wake-up: ✅

Only kid on the train: ✅

Positive attitude: ✅

Meeting his idol: ???

We are headed to @TODAYshow for you @rogerfederer – “Meeting Roger Would Be peRFect”. Let’s hope!@hodakotb @TODAYplaza @SavannahGuthrie @craigmelvin #TodayShow #TodayPlaza pic.twitter.com/wk0m3NdvPr

— Brad Shafran (@ShafColl) November 25, 2019