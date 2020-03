Οι διοργανωτές του Indian Wells, που ήταν αρχικά προγραμματισμένο να αρχίσει αυτήν την εβδομάδα, ανακοίνωσαν την ακύρωση του τουρνουά, λόγω ανησυχιών για την εξάπλωση του κορονοϊού (COVID-19) στη νότια Καλιφόρνια.

Το πρώτο ATP Masters 100 της σεζόν στο τένις, το Indian Wells, δεν θα πραγματοποιηθεί. Οι διοργανωτές πήραν την απόφαση να ακυρώσουν το τουρνουά της Καλιφόρνια, υπό τον φόβο του κορονοϊού (η Πολιτεία Ρίβερσαιντ κήρυξε την κοιλάδα Κόουτσλέλα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης).

“Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από τη μη διεξαγωγή του τουρνουά, όμως η υγεία και η ασφάλεια της τοπικής κοινότητας, των οπαδών, των παικτών, των εθελοντών, των χορηγών και των εργαζόμενων είναι το σημαντικότερο” ήταν η δήλωση του διευθυντή του τουρνουά, Τόμι Χάας.

Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό αθλητικό event που ακυρώνεται στις ΗΠΑ, την ώρα που ακόμη και το ΝΒΑ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο των αγώνων χωρίς θεατές το αμέσως επόμενο διάστημα.

Πριν προκύψει η συγκεκριμένη εξέλιξη, οι διοργανωτές είχαν σκοπό να λάβουν έκτακτα μέτρα (τα ball boys και τα ball girls θα φορούσαν γάντια, για να μην αγγίξουν τις πετσέτες των παικτών κ.α.).

Το δημοφιλές τουρνουά, Masters 1000, το οποίο έπρεπε να αρχίσει αύριο, προσελκύει τους κορυφαίους παίκτες του παιχνιδιού και είχε ρεκόρ παρουσίας 475.000 φιλάθλων κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν.

