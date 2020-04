Το ιστορικό Grand Slam του Λονδίνου ακυρώθηκε, λόγω του κορονοϊού. Το Wimbledon δεν θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

Η απόφαση αυτή έμοιαζε… μονόδρομος! Το φετινό Wimbledon ακυρώθηκε τελικά, λόγω της πανδημίας του κορονοιού, όπως ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του φημισμένου Grand Slam, το οποίο δεν θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μετά από επείγουσα συνομιλία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, η All England Lawn Tennis Club (AELTC) ανακοίνωσε ότι ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί το Wimbledon το προβλεπόμενο διάστημα (29 Ιουνίου-12 Ιουλίου).

Να αναφέρουμε ότι πέρα από το Wimbledon, ακυρώθηκε συνολικά η σεζόν στο χορτάρι, καθώς ATP και WTA ανακοίνωσαν ότι δεν θα διεξαχθεί καμία διοργάνωση μέχρι τις 13 Ιουλίου.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt