Την 5η του ήττα σε ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα στον Ντμίτρι Μεντβέντεφ έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να κάνει… άκρη το “εμπόδιο” του Ρώσου “ν. 4 στην παγκόσμια κατάταξη” (2-0 σετ με 7-6(5), 7-5) και έχασε την ευκαιρία να περάσει στον τελικό του ATP 1000 Rolex Shangai Masters.

Σημείο-κλειδί ήταν σίγουρα η αντίδραση του Ρώσου στο 11ο γκέιμ του 2ου σετ, όταν έκανε break στο σερβίς του Τσιτσιπά ενώ ένα γκέιμ νωρίτερα είχε κάνει το ίδιο ο Τσιτσιπάς. Ο Μεντβέντεβ θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον νικητή του αγώνα Μπερετίνι – Σβέρεφ.

Το επόμενο τουρνουά που θα συμμετάσχει ο Τσιτσιπάς είναι αυτό της Βασιλείας (21/10), ενώ θα ακολουθήσουν αυτά του Παρισιού (28/10) και του Λονδίνου (10/11).

And he does it! @DaniilMedwed serves out the match at love for his SIXTH STRAIGHT FINAL. #unreal #cantlose #RolexShMasters Faces winner of @AlexZverev / Berrettini which starts in 1h40m. pic.twitter.com/drQH1s8l1Q

— RolexShMasters (@SH_RolexMasters) October 12, 2019