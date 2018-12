Ο Πρίγκοντα “έσπασε” το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ. πρόσθιο! video

Παγκόσμιο ρεκόρ πέτυχε ο Κιρίλ Πρίγκοντα στον τελικό των 200μ. πρόσθιο, κατά την 3η ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στην πόλη Χανγκζού της Κίνας.

Another roaring start of the evening, in Hangzhou! Russia's Kirill Prigoda broke a new #WorldRecord , in the 200m Breaststroke! 🇷🇺🏅 pic.twitter.com/VjwvDeFfFE

Ο 23χρονος Ρώσος τερμάτισε σε 2:00.16, καταρρίπτοντας το 2:00.44 που κρατούσε από τις 20 Νοεμβρίου 2016 στο Βερολίνο ο Γερμανός Μάρκο Κοχ (ο οποίος μάλιστα μετείχε στον τελικό και κατέλαβε την τρίτη θέση με 2:01.42).

All eyes in Hangzhou were on Qin Haiyang in the first final of the evening, the Men’s 200m Breaststroke, but there were many threats. See all the action live on 📺 https://t.co/bEozhdW5qV #FINAHangzhou2018 pic.twitter.com/U2nL3iLBw2

— FINA (@fina1908) December 13, 2018