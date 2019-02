Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο «Tennis with the stars»!

Σε μια εκδήλωση για φιλανθρωπικούς σκοπούς, που θα διεξαχθεί για 5η φορά, κλήθηκε να συμμετάσχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Πρόκειται για το “Tennis with the stars”, που γίνεται στην Καλιφόρνια, λίγο πριν την έναρξη του BNP Paribas Open στο Indian Wells.

Very happy to be participating in #TennisWithTheStars presented by the @BNPPARIBASOPEN on March 5th! Event proceeds benefit @ACEingAutism and @DesertArc.

Want a chance to hit with me? Check it out: https://t.co/cFJtEnFgn6

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) February 26, 2019