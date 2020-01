Ο Τσιτσιπάς “τρέλανε” τον Ζβέρεφ! Σε απόγνωση ο… ηττημένος Γερμανός – video

Ούτε ο Μπόρις Μπέκερ δεν μπορούσε να ηρεμήσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που -για έναν ακόμα αγώνα του κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά– έδειξε… ανήμπορος να τον νικήσει. Ο Έλληνας τενίστας πήρε τον αγώνα για το ATP Cup με 2-0 σετ (6-1, 6-4), με τον Γερμανό να βγάζει νεύρα στο δεύτερο σετ.

High 5 🖐@StefTsitsipas scores his 5th straight win over Zverev, notching a 6-1 6-4 victory to draw Greece level #ATPCup pic.twitter.com/8CCzOWHryK — Tennis TV (@TennisTV) January 5, 2020

Από 2-0 πίσω στα game του δεύτερου σετ, ο Τσιτσιπάς πήρε τέσσερα σερί, φέρνοντας την… απόγνωση στον Ζβέρεφ, που πήγε στον πάγκο του για τάιμ άουτ, φώναξε στους συμπαίκτες του και έδειξε να μην πιστεύει αυτό που του συμβαίνει. Θυμίζουμε ότι στο Tour, οι νίκες του Τσιτσιπά κόντρα στον Ζβέρεφ έφτασαν το 5-1 υπέρ του Έλληνα τενίστα (είχε ηττηθεί μόνο στην πρώτη τους συνάντηση).

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδας στη διοργάνωση. Νωρίτερα, ο Μιχάλης Περβολαράκης ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Γιαν Στρουφ στην πρεμιέρα της σειράς Ελλάδα-Γερμανία, που πλέον είναι στο 1-1. Για να αποκτήσει, όμως, αξία η συγκεκριμένη νίκη, θα πρέπει η ελληνική ομάδα να νικήσει και στο διπλό, όπου θα ξαναδούμε τον Τσιτσιπά.

Θυμίζουμε ότι στην άλλη αναμέτρηση του Group F η Αυστραλία επικράτησε με 3-0 του Καναδά και βρίσκεται στην κορυφή με τρεις νίκες. Την Τρίτη (7/1), μάλιστα, στις 09.30 η παρέα του Νικ Κύργιου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελλάδα.