«Χαρούμενη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, από εμάς για εσάς» έγραψε ο Βρετανός Ολυμπιονίκης, Τόμας Ντέιλι, μαζί με τον σύζυγο του, Ντάστιν Λανς Μπλακ, κρατώντας τη φωτογραφία υπερήχου του αγέννητου μωρού τους!

A post shared by Tom Daley (@tomdaley) on Feb 14, 2018 at 5:44am PST

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στην κατάδυση από ύψος 10 μέτρων το 2012 αλλά και ο Αμερικανός σκηνοθέτης παντρεύτηκαν τον περασμένο Μάιο και δηλώνουν ενθουσιασμένη για τον ερχομού του μωρού. Πάντως, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει παρένθετη μητέρα.

A very happy #ValentinesDay from ours to yours. 👨‍👨‍👦❤️ pic.twitter.com/6ugN3Ho6y3

— Dustin Lance Black (@DLanceBlack) February 14, 2018