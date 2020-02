Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Βάσεκ Πόσπισιλ με 2-0 σετ και προκρίθηκε άνετα στα ημιτελικά του Open 13 στη Μασσαλία, όπου και είχε κατακτήσει πέρυσι τον τίτλο.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο σετ και χρειάστηκε ένα μπρέικ στο προτελευταίο γκέιμ για να σερβίρει και να κάνει το 1-0 με 7-5.

1st set for @StefTsitsipas 7-5 vs @VasekPospisil in QF #Open13Provence #atp250 pic.twitter.com/qTbz9rjMzy