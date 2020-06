Ο κορονοϊός “πάγωσε” την έναρξη της Formula 1, έφερε πολύμηνη αβεβαιότητα όπως και τη ματαίωση του φετινού G.P. του Μονακό, αλλά πλέον έχουμε και επίσημα ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος.

Η Formula 1 μπήκε στην… τελική ευθεία για την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος, ανακοινώνοντας το αναθεωρημένο καλεντάρι, που προς το παρόν περιλαμβάνει τους οκτώ πρώτους αγώνες.

Η σεζόν θα ξεκινήσει το τριήμερο 3-5 Ιουλίου στην Αυστρία, ενώ μια εβδομάδα αργότερα (10-12/7) η ίδια πίστα θα φιλοξενήσει έναν ακόμη αγώνα του πρωταθλήματος. Στις 17-19 Ιουλίου θα διεξαχθεί το Grand Prix της Ουγγαρίας, ενώ θα ακολουθήσει μια διακοπή δύο εβδομάδων μέχρι τους δύο απανωτούς αγώνες στο Σίλβερστοουν, στις 31/7-2/8 και στις 7-9/8.

Από 14 ως 16 Αυγούστου θα γίνει ο αγώνας στην Καταλονία, θα ακολουθήσουν τα Grand Prix σε Βέλγιο (28-30/8) και Μόντσα (4-6/9).

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς κόσμο. Προσεχώς αναμένεται να ανακοινωθεί και το υπόλοιπο πρόγραμμα του πρωταθλήματος, με την ελπίδα να διεξαχθούν 15-18 αγώνες μέχρι το τέλος της σεζόν, το Δεκέμβριο.

