Παντρεύτηκαν στο ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου για να μην… χάσουν το Ευρωπαϊκό στίβου! Video

Αυτό το ζευγάρι αποφάσισε να παντρευτεί στο ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου, που φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου. Έτσι, συνδύασαν τις δύο μεγάλες αγάπες τους! Αυτή που έχουν ο ένας για τον άλλον, αλλά και την κοινή αγάπη τους για το άθλημα.

These two athletics fans tied the knot at the Olympic Stadium in Berlin! 💍#EC2018 pic.twitter.com/7LKO9RRf2P

— European Athletics (@EuroAthletics) August 9, 2018