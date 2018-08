Παπαχρήστου: «Μπορώ και 15 μέτρα – Κουράγιο σε όσους θρηνούν στην Ελλάδα» – video

Έτοιμη για ακόμη μεγαλύτερους στόχους έδειξε η Βούλα Παπαχρήστου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου και αφιέρωσε τη νίκη της, σε όσους θρηνούν στην Ελλάδα για τους νεκρούς των φονικών πυρκαγιών στην Αττική.

«Το πίστευα από τη στιγμή που μπήκα στον αγωνιστικό χώρο, από την ημέρα που πάτησα το πόδι στη Γερμανία, πως είμαι σε θέση να κερδίσω αυτό το πρωτάθλημα. Από το πρώτο άλμα μπήκα για τη μεγάλη επίδοση, δεν φοβήθηκα τον αγώνα. Είχα μεγάλα άλματα, ωστόσο δεν κατάφερα να πετύχω ένα νέο ατομικό ρεκόρ. Όμως επιβεβαίωσα την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια, στον προπονητή μου, γιατί έκανε το νταμπλ, συγχαρητήρια και στον συναθλητή μου (σ.σ. Τεντόγλου). Ήταν εξαιρετικό και το ένα-δύο των κοριτσιών στο επί κοντώ.

Greece's third gold medal in as many days at the European Championships!

Following on from Miltiadis Tentoglou in the long jump and Ekaterini Stefanidi in the pole vault, Paraskevi Papahristou wins the triple jump with 14.60m.#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/i4N4tN3fW8

— European Athletics (@EuroAthletics) August 10, 2018