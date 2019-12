Πωλήθηκε με αστρονομικό ποσό το ιστορικό μανιφέστο των Ολυμπιακών Αγώνων!

Το αρχικό μανιφέστο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ένα έγγραφο 127 ετών, κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σχετικά με το πιο ακριβό «κομμάτι» αθλητικών αναμνηστικών που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία!

Άγνωστος πλειοδότης έδωσε 8,8 εκατομμύρια δολάρια (!) ή διαφορετικά 7,9 εκατομμύρια ευρώ και το έκανε δικό του!

Οι ειδικοί, ανέμεναν ότι θα πουληθεί έναντι έως και ενός εκατομμυρίου δολαρίων, αλλά στην σχετική διαδικασία η τιμή του… εκτοξεύτηκε μετά από έναν «πόλεμο» υποβολής προσφορών, που είχε διάρκεια μεγαλύτερη των 12 λεπτών μεταξύ τριών διεθνών αγοραστών, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη.

Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από τον ιδρυτή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (1984), Πιερ ντε Κουμπερτέν το 1892, αναφέρεται στο σκεπτικό για την αναβίωση των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων και ήταν ο πρόδρομός τους για την διεξαγωγή τέσσερα χρόνια αργότερα στην Αθήνα. Εκφωνήθηκε σε ομιλία του για την πέμπτη επέτειο της Γαλλικής Ένωσης Αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε στη Σορβόννη

«Το σημερινό αποτέλεσμα του ρεκόρ είναι μαρτυρία για το όραμα του Πιερ ντε Κουμπερτέν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα και το σεβασμό τον οποίο εξακολουθούν να απολαμβάνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες», δήλωσε ο ανώτερος ειδικός του Sotheby, Σέλμπι Κίφερ. «Αυτό σηματοδοτεί την υψηλότερη τιμή σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο Sotheby’s».

Μια φανέλα της Γιάνκις της Νέας Υόρκης που φορούσε ο Μπέιμπ Ρας, ήταν προηγουμένως το πιο ακριβό αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών, αφού πωλήθηκε για 5,64 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο. Επίσης, οι «ιδρυτικοί» κανόνες της καλαθοσφαίρισης του Τζέιμς Νέισμιθ, ξεπέρασαν τα τέσσερα εκατομμύρια δολάρια το 2010.

The original Olympic Games manifesto, written in 1892 by French aristocrat, educator and athletics advocate Pierre de Coubertin has sold for $8.8 million at Sotheby'shttps://t.co/yMit8oCgie pic.twitter.com/VaQTGhNdjV

— AFP news agency (@AFP) December 19, 2019