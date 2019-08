Πρόστιμο «μαμούθ» για Κύργιο! «Πλήρωσε» τις ύβρεις στο διαιτητή – video

Το ποσό των 113.000 δολαρίων θα κληθεί να πληρώσει ο Νικ Κύργιος, για τη συμπεριφορά του μετά την ήττα με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 6-2) από τον Κατσάνοφ και τον πρόωρο αποκλεισμό του στο Σινσινάτι.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας ήταν έξαλλος με τον διαιτητή της αναμέτρησης τον οποίο και αποκάλεσε «γ@μ@μ@νο ηλίθιο», ενώ φάνηκε και να φτύνει προς το μέρος του, αποχωρώντας από το γήπεδο.

Ως εκ τούτου, δεν απέφυγε ένα από τα πιο «βαριά» πρόστιμα από την παγκόσμια ομοσπονδία, η οποία ενημέρωσε μάλιστα, ότι γίνεται και περαιτέρω έρευνα για όσα έκανε εντός και εκτός κορτ, ο Κύργιος.

🗣️ "You're a f—ing tool bro!"

🗣️ "One of the craziest matches you're likely to see."

Nick Kyrgios wasn't quite gracious in defeat at the Cincinnati Masters. pic.twitter.com/fR0f3Ji71l

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019