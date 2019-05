Ρολάν Γκαρός 2019: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο η Γραμματικοπούλου

Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Ρολάν Γκαρός πήρε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου. Η 22χρονη Ελληνίδα Νο.193 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε στην πρεμιέρα με 6-2, 3-6, 6-4 την 21χρονη Αυστραλέζα Κίμπερλι Μπάιρελ, Νο 158 στον κόσμο και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Εκεί θα αγωνιστεί με την 27χρονη Βρετανίδα Χίδερ Γουάτσον (Νο 57), η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπιμπιάνε Σόοφς (Νο 164). Το έργο της Γραμματικοπούλου δεν θα είναι εύκολο, ωστόσο η Ελληνίδα τενίστρια θα τα δώσει όλα για να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό και να γίνει η δεύτερη Ελληνίδα που θα αγωνιστέι στο Ρολάν Γκαρός, μετά τη Μαρία Σάκκαρη.

VALENTINI WON 6-2 3-6 6-4! What an amazing fight, so proud of her 💪🏻

Next up against (5) Heather Watson 🇬🇧

Will be a difficult match but she definitely has a chance. Pame! 🇬🇷🎾 #PameValentini #Grammatikopoulou

— GrammatikopoulouFans (@ValentiniGrFans) May 22, 2019