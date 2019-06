Roland Garros: Δεν έχει αντίπαλο ο Ναδάλ! «Πάτησε» και τον Φέντερερ

Ο Ράφα Ναδάλ δεν έχει αντίπαλο στο χώμα και φρόντισε να το αποδείξει σ’ ακόμα ένα παιχνίδι στο φετινό Roland Garros.

Δίχως να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα, ο Ισπανός τενίστας επικράτησε με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-2) του «αιώνιου» αντίπαλου του, Ρότζερ Φέντερερ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Τζόκοβιτς – Τίεμ και θα διεκδικήσει τον 12ο τίτλο του στο Παρίσι.

Ο Ράφα Ναδάλ μετράει πλέον έξι νίκες σε βάρος του Φέντερερ στο Roland Garros, ενώ κατάφερε να λυγίσει τον Ελβετό σούπερ σταρ για πρώτη φορά μετά από πέντε διαδοχικές ήττες!

Ο Φέντερερ ήταν περισσότερο ανταγωνιστικός στο δεύτερο σετ, προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο Ναδάλ γρήγορα έκανε την ανατροπή. Με το σκορ στο 4-4, ο Ισπανός «έσπασε» το σερβίς του Ελβετού κι έκανε στη συνέχεια το 6-4.

Όσον αφορά το πρώτο και κυρίως το τρίτο σετ, ο Ναδάλ δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες κι έφτασε με σχετική άνεση στην κατάκτηση τους.

What a way for @RafaelNadal to finish the first set. 💥👀@rolandgarros | #RG19pic.twitter.com/oatBvRnabQ

— ATP Tour (@ATP_Tour) June 7, 2019