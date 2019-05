Roland Garros: Γράφει ιστορία ο Τσιτσιπάς! Προκρίθηκε στον τρίτο γύρο

Στον τρίτο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε πιο δύσκολα από ότι αναμενόταν του μαχητικού Ούγκο Ντελιέν με 3-1 σετ (4-6, 6-0, 6-3, 7-5) κι έδωσε συνέχεια στην πορεία του στο χωμάτινο Grand Slam.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που προχωράει δύο γύρους στο συγκεκριμένο τουρνουά, καθώς πέρυσι στην πρώτη του εμφάνιση έφτασε έως τον δεύτερο γύρο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν το φαβορί του αγώνα και φρόντισε να το δείξει, μετά το πρώτο σετ, το οποίο κατάφερε να πάρει ο Βολιβιανός αντίπαλος του με 6-4.

Όταν ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε να κυνηγάει τον Ντελιέν, «αγρίεψε» κι ανέβασε στροφές, δείχνοντας ποιος είναι το αφεντικό στο παιχνίδι. Πήρε με 6-0 (!) το δεύτερο σετ κι έφερε το παιχνίδι στα ίσια (1-1), ενώ κατέκτησε με χαρακτηριστική άνεση και το τρίτο σετ (6-3), κάνοντας το 2-1.

Στο τέταρτο σετ, ο Ντελιέν πούλησε ακριβά το… τομάρι του, ζορίζοντας αρκετά τον Τσιτσιπά. Προηγήθηκε με 4-2, κάνοντας «μπρέικ» με το «καλημέρα» στον Έλληνα πρωταθλητή, αλλά ο δεύτερος διατήρησε την ψυχραιμία του, πήρε πίσω το «μπρέικ» και τελικά επικράτησε με 7-5, παίρνοντας τη νίκη με 3-1 σετ.

Στον τρίτο γύρο, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Φίλιπ Κραΐνοβιτς και τον Ρομπέρτο Καρμπαγές Μπαένα.

🇬🇷 @StefTsitsipas recovers from a set down to beat Hugo Dellien 4-6, 6-0, 6-3, 7-5. #RG19 pic.twitter.com/3eRc5ucu3D

Finishing In Four 🏁

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποθεώθηκε από τον κόσμο, ενώ δεν ήταν λίγοι οι θαυμαστές του που του ζήτησαν ένα αυτόγραφο.

Just a few people awaiting the signature of @StefTsitsipas in Paris 😅😂#RG19 pic.twitter.com/BlZ9FUd7M6

— ATP Tour (@ATP_Tour) May 29, 2019