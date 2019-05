Roland Garros: Λάθος κίνηση! Όταν η Σερένα… αγριεύει

Βρέθηκε εκτός ρυθμού στο πρώτο σετ κι έτσι το έχασε από την Βιτάλια Ντιατσένκο (νο 83). Η Σερένα Γουίλιαμς όμως ήταν στη συνέχεια ισοπεδωτική και ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στο Roland Garros, επικρατώντας με 2-1 σετ (2-6, 6-1, 6-0).

Η 37χρονη τενίστρια (νο 10 στην παγκόσμια κατάταξη), που έχει παίξει μόλις δέκα αγώνες φέτος, φιλοδοξεί να κατακτήσει το Roland Garros για τέταρτη φορά και να φτάσει τους 24 Grand Slam τίτλους.

Η Σερένα Γουίλιαμς έφτασε έτσι τις 800 νίκες καριέρας και θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Κουρούμι Νάρα και την Νταλίλα Γιακούποβιτς.

Never count her out.@serenawilliams makes her way into the second round with a 2-6 6-1 6-0 win over Diatchenko.#RG19 pic.twitter.com/gcxuQ5S4Pw

