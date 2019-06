Roland Garros: Μετά την Σάκκαρη «πέταξε» και το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης

Μεγάλη έκπληξη στο Roland Garros, καθώς το Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης γυναικών, Ναόμι Οσάκα, ηττήθηκε στον 3ο γύρο του Ρολάν Γκαρός από την Κατερίνα Σινιάκοβα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του φημισμένου γαλλικού τουρνουά.

First win over a World No.1. First time into the R16 at a Slam. @K_Siniakova | #RG19 pic.twitter.com/vgAnzJ2x5e

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2019