Roland Garros: Μπάρντι, η νέα… Βασίλισσα! Δάκρυα από Βοντρούσοβα

Η Άσλεϊ Μπάρντι από την Αυστραλία επικράτησε πανεύκολα με 2-0 σετ της Τσέχας Μαρκέτα Βοντρούσοβα στον τελικό του Roland Garros και κατέκτησε τον πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της!

Η Μπάρντι χρειάστηκε μόλις 70 λεπτά για να κερδίσει την 23χρονη Τσέχα με 6-1, 6-3 και να κατακτήσει το «θρόνο» στο Roland Garros! Έτσι, η 23χρονη τενίστρια έγινε η πρώτη αθλήτρια από την Αυστραλία που κατακτά το συγκεκριμένο τουρνουά, μετά την Μάργκαρετ Κορτ (1973).

Australia’s Greatest 🇦🇺 @ashbar96 is the 2019 Roland-Garros champion, defeating Vondrousova 6-1 6-3.

What a fortnight for these two ❤️#RG19 pic.twitter.com/WKbMzLkjHV

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2019