Roland Garros: Μπήκε με… φόρα και ο Τζόκοβιτς!

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο πρώτο του ματς στο φετινό Roland Garros. Ο 32χρονος Σέρβος παρουσίασε ένα σοβαρό πρόσωπο κόντρα στον Χούμπερτ Χουρκάτζ και δεν δυσκολεύτηκε να “καθαρίσει” τον Πολωνό στα τρία σετ, 6-4, 6-2, 6-2.

Ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο του Roland Garros τον Χένρι Λάακσονεν, που πήρε τη θέση του Σαμ Κουέρι στο ταμπλό. Ο Ελβετός πέρασε στον δεύτερο γύρο μετά τη νίκη του με 6-1, 6-0, 7-6(4) επί του Ισπανού Πέδρο Μαρτίνεθ.

Degree earned: Doctorate in Grand Slam 👨‍🎓@DjokerNole records his 2⃣2⃣nd consecutive Grand Slam match win after overpowering Hubert Hurkacz 6-4 6-2 6-2.#RG19 pic.twitter.com/RHElM3Nmk1

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2019