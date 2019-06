Roland Garros: Προκρίθηκαν Τζόκοβιτς και Τιμ! «Έκλεισε» η 4άδα για το τρόπαιο – videos

«Έκλεισε» η 4άδα των αθλητών που θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Roland Garros, με τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Ντομινίκ Τιμ να συμπληρώνουν τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Σέρβος Νο1 του κόσμου απέκλεισε εύκολα τον Σάσα Σβέρεφ, παρότι βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο στο πρώτο σετ. Ο Ρώσος προηγήθηκε με 5-4 στα γκέιμ, «λύγισε» στη συνέχεια και έχασε το σετ με σκορ 7-5. Δεν κατάφερε έτσι να «συνέλθει» στη συνέχεια, με τον «Τζόκερ» να κλείνει το ματς με 3-0 σετ (7-5, 6-2, 6-2).

Back in the final 4️⃣.@DjokerNole too good for Zverev 7-5 6-2 6-2. Meets Them in the semi-finals.

🎾 https://t.co/Zs3DNFWbFP #RG19 pic.twitter.com/sz1GWIHa2h

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2019