Roland Garros: Πρώτη έκπληξη! Εκτός η Κέρμπερ

Τραγική πρεμιέρα για την Καρολίνα Κέρμπερ στο Roland Garros. Η Γερμανίδα πρωταθλήτρια, που βρίσκεται στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε στην πρώτη ημέρα του τουρνουά από την 18χρονη, Αναστασία Ποτάποβα με 2-0 σετ.

Potapova’s opening round victory over Kerber marks the first Top 10 win of the 18-year-old’s career.#RG19 pic.twitter.com/guPJKac4Ll — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019

Η Κέρμπερ έκανε μια πολύ κακή εμφάνιση και είπε “αντίο” στο Γαλλικό Open από το πρώτο ματς στο Philippe Chatrier. Η Ποτάποβα, Νο81 τενίστρια στον κόσμο, επικράτησε μετά από 74 λεπτά με 6-4, 6-2 και “πέταξε” για τον 2ο γύρο.

🚨 UPSET ALERT 🚨@NastiaaPotapova knocks out No. 5 seed Kerber in first round of #RG19. pic.twitter.com/tyEFELZI1F — Tennis Channel (@TennisChannel) May 26, 2019

Αυτή ήταν η πρώτη Top 10 και Top 5 νίκη για τη 18χρονη Ποτάποβα, καθώς και η πρώτη της νίκη στο Roland Garros. Η Γερμανίδα θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Μαρκέτα Βοντρούσοβα ή την Γιαφάν Γουάνγκ.