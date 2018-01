Ρότζερ Φέντερερ: Στα 36 του έφτασε τα 20 Grand Slam! Ο κορυφαίος των κορυφαίων

Ο Ελβετός τενίστας νίκησε τον Κροάτη Μάριν Τσίλιτς στον τελικό του Όπεν Αυστραλίας και πανηγύρισε το 20ό τρόπαιό του σε τουρνουά γκραν σλαμ.

Παρά την αντίσταση του Τσίλιτς, ο 36χρονος Φέντερερ επικράτησε με 6-2, 6-7 (5-7 στο τάι μπρέικ), 6-3, 3-6, 6-1 και κατέκτησε για έκτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο στο φημισμένο τουρνουά της Μελβούρνης (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018).

LEGEND: @RogerFederer in tears as he lifts his 20th Grand Slam title. 🏆

Not a dry eye in the house. 😢

