Η Αλίζ Κορνέ απέκλεισε την κάτοχο του Ρολάν Γκαρός, Γελένα Οσταπένκο και έτσι θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μαρία Σάκκαρη στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Η 30χρονη Γαλλία από το Νο60 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε άνετα με 6-1 και 6-2 της Ρωσίδας άλλοτε Νο5 του κόσμου και πλέον θα κληθεί να κάνει νέα υπέρβαση κόντρα στην κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Κι αυτό γιατί η Σάκκαρη είναι πια στο Νο21 του κόσμου, ενώ την έχει κερδίσει και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις τους, αμφότερες το 2017, με 2-1 σετ στο Australian Open και με 2-0 σετ στο Γουχάν.

.@alizecornet powers past Ostapenko!



Sealing the 6-1, 6-2 win at the @Formula_TX! pic.twitter.com/Tgjmkrn1Ci