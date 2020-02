Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε την είσοδό της στο top20 της παγκόσμιας κατάταξης με μία επιβλητική εμφάνιση επί της Τζούλια Γκόργκες (Νο36 του κόσμου), στον πρώτο γύρο του Κατάρ Όπεν.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έκανε… περίπατο κόντρα στην 31χρονη Γερμανία και πήρε τη νίκη με 2-0 σετ (6-4 και 6-3) μέσα σε μόλις 22 λεπτά, έχοντας ελάχιστα αβίαστα λάθη στο παιχνίδι της.

. @mariasakkari withstands a rally from Goerges to win the first set, 6-4. #QTO2020 pic.twitter.com/2MiBYbtz8B

Η Σάκκαρη επέτρεψε μια “αντεπίθεση” στο πρώτο σετ, που έφερε την αντίπαλό της από το 4-0 στο 4-3, αλλά στη συνέχεια δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για την επόμενη φάση του τουρνουά.

.@mariasakkari gets her second win over Goerges, winning in straight sets. #QTO2020 pic.twitter.com/qLPyNKEr5I