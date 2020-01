Σάκκαρη – Οσάκα: Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε η Μαρία! video

Με το… αριστερό μπήκε στο 2020 η Μαρία Σάκκαρη που ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-2, 6-7, 6-3) από τη Ναόμι Οσάκα, σε 2 ώρες και 7 λεπτά, και έτσι αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά “Brisbane International” στην Αυστραλία.

Η αποστολή της Ελληνίδας πρωταθλήτριας ήταν από την αρχή δύσκολη καθώς έπαιζε με το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο 1ο σετ η Ιαπωνέζα έφτασε σε 2 μπρέικ (2-2, 4-2) και επικράτησε εύκολα αλλά η Σάκκαρη επέστρεψε στο 2ο σετ και ισοφάρισε σε 1-1. Το 3ο σετ πήγε εύκολα στην Οσάκα όμως, η οποία στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Σοφία Κένιν.