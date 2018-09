«Σαρώνει» η Στεφανίδη! Υποψήφια για αθλήτρια της χρονιάς

Έχοντας «σαρώσει» και φέτος τα μετάλλια και τις πρώτες θέσεις στους αγώνες που συμμετείχε, η Κατερίνα Στεφανίδη επιβεβαίωσε την ξεκάθαρη ανωτερότητά της στο άλμα επί κοντώ στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του Βερολίνου βρίσκεται έτσι και μεταξύ των 10 καλύτερων αθλητριών της χρονιάς, από την οποία Ευρωπαϊκή ομοσπονδία Στίβου, με τη βοήθεια και του κοινού στα social media, θα αναδείξει την κορυφαία της χρονιάς.

RT to vote for Ekaterini Stefanidi as your female Athlete of the Year!

Stefanidi defended her European pole vault title with a championship record of 4.85m and won the Diamond League title with 4.87m.

Voting closes at 12.00 CET on Friday 5 October.#GoldenTracks pic.twitter.com/QmEXVgy4YY

— European Athletics (@EuroAthletics) September 22, 2018