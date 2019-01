“Σάρωσε” και στην τηλεθέαση ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην Αυστραλία, με τα τοπικά Μέσα να αναφέρουν ότι το παιχνίδι του Έλληνα τενίστα με τον Ρότζερ Φέντερερ, “έπιασε” 1,38 εκατ. τηλεθεατές κατά μέσο όρο.

Ήταν μάλιστα το Νο1 πρόγραμμα της αυστραλιανής τηλεόρασης, καθόλη τη διάρκεια της Κυριακής 20 Ιανουαρίου, με τεράστια διαφορά μάλιστα, από το δεύτερο, ένα ριάλιτι του καναλιού Ten, το οποίο και είχε μέσο όρο 700.000 τηλεθεατές.

Tsitsipas’ defeat of Roger Federer at the #ausopen was the most watched TV program on Sunday night with an average national audience in the event of 1.384m. pic.twitter.com/LovFvnraSh

