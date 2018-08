«Σάρωσε» παρά την ήττα η Σάκκαρη! «Άλμα» 18 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη – video

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν φανερά απογοητευμένη από την ήττα της και τον τρόπο που ήρθε αυτή, στον πρώτο της τελικό σε μεγάλο τουρνουά, όμως οι εμφανίσεις της στο Σαν Χοσέ της επέτρεψαν να «εκτοξευτεί» στην παγκόσμια κατάταξη, από την 49η στην 31 θέση του κόσμου.

“My weapons are not working.”

“They’re not working *now*. They will.”

Good back and forth between Maria Sakkari and Tom Hill. #MubadalaSVC pic.twitter.com/T9udAY5Yze

— WTA Insider (@WTA_insider) August 5, 2018