«Σαρωτική» πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στη Σεούλ! Επιβλητική πρόκριση στον επόμενο γύρο – video

Η υποχώρηση μιας θέσης στην παγκόσμια κατάταξη, φαίνεται ότι… νευρίασε τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία ξεκίνησε «σαρωτικά» την πορεία της στο τουρνουά της Σεούλ, επικρατώντας άνετα με 2-0 σετ (6-0, 6-1), της Άννα Καρολίνα Σμιέντλοβα.

Η Ελληνίδα τενίστρια, που βρίσκεται πια στο νούμερο 32 του κόσμου, ήταν εμφανώς καλύτερη από την αντίπαλό της και χωρίς να δυσκολευτεί σε κανένα σημείο του αγώνα, πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Korea Open, όπου θα αντιμετωπίσει είτε τη Μαργκαρίτα Γκασπαριάν είτε την Βαρβάρα Φλινκ.

It's a comprehensive win for @mariasakkari in Seoul ! She wins 6-0, 6-1 against Schmiedlova. pic.twitter.com/jzxANZoToq

