Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Μασσαλία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε νικηφόρα στο τουρνουά στο Ντουμπάι, επικρατώντας του Πάμπλο Καρένιο-Μπούστα με 2-0 σετ.

Μετά την κατάκτηση του 5ου τίτλου της καριέρας του και τον 2ο συνεχόμενο στη Μασσαλία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο Ντουμπάι. Ο Έλληνας τενίστας μπήκε με το… δεξί στο τουρουά, επικρατώντας του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα (Νο. 27 της παγκόσμιας κατάταξης) με 2-0 σετ.

Ο Τσιτσιπάς είχε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρώτο σετ, φτάνοντας παίρνοντας τα τρία πρώτα game. Ο Ισπανός (Νο 27 στον κόσμο) όμως έκανε την… αντεπίθεση του, το έφερε στα ίσα (3-3) και το έφτασε μέχρι το τάι μπρέικ (6-6). Εκεί, ο Έλληνας τενίστας ήταν ανώτερος, παίρνοντας το με 7-1.

Το Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη και φιναλίστ το 2019 μπήκε με break στο δεύτερο σετ, είχε την ίδια… αψεγάδιαστη συνέχεια -παρά την τούμπα που είχε στο 7ο game– και έφτασε στην κατάκτηση του σετ (6-1) και στη νίκη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο 47), που -νωρίτερα- επικράτησε του Χούμπερτ Χουρκάτς με 2-0 σετ.

